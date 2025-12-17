Umweltschutz: EU-Kommission will Pestizide unbefristet zulassen

Für Glyphosat und ähnliche Pflanzenschutzmittel soll die Pflicht zur regelmäßigen Neuzulassung wegfallen. Die Kritik an diesem Vorschlag aus Brüssel ist laut.
Die EU-Kommission hat ihren brisanten Vorschlag taktisch klug platziert. Zwischen den in dieser Woche hitzig diskutierten Aufregerthemen Verbrenner-Aus und Ukraine-Hilfe erklärte die Brüsseler Behörde, dass Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat in der EU künftig zeitlich unbefristet zugelassen werden sollen. Die bisher erforderlichen regelmäßigen Neuzulassungen für Wirkstoffe würden abgeschafft. Die gefährlichsten Substanzen sollen davon ausgenommen werden. Erneuerungen und gezielte Neubewertungen sollen nach Willen der Kommission dann durchgeführt werden, wenn es wissenschaftliche Gründe dafür gibt.