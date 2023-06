1 In Deutschland wird heftig über Heizungen gestritten – nun hat die Diskussion auch die EU erreicht. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Entgegen kursierender Gerüchte, sollen Gasheizungen auch nach 2029 eingebaut werden dürfen. Doch die Aufregung ist groß.









Vieles ist ungewiss, doch die Aufregung ist groß. Grund dafür ist, dass die EU-Kommission an einer Novelle der sogenannten Ökodesign-Richtlinie arbeitet. Die sieht unter anderem vor, dass Heizungen aus Gründen des Umweltschutzes in Zukunft wesentlich effizienter arbeiten müssen. In Deutschland ist das ein sensibles Thema, da die Ampel-Koalition seit Wochen verbittert über das „Heizungsgesetz“ von Wirtschaftsminister Robert Habeck streitet. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass von 2024 an in neuen Gebäuden nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Aber auch in diesem Fall sind zahlreiche Details unklar. Ein Beschluss bis zur Sommerpause gilt inzwischen als fraglich.