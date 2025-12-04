Umweltschutz: EU-Einigung auf schwächeres Waldschutzgesetz
Die EU-Entwaldungsverordnung wird nach Druck auf der Wirtschaft abgeschwächt. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

Die EU wird ein zentrales Waldschutzgesetz abschwächen und erneut verschieben. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich damit auf eine erneute Korrektur des eigentlich schon 2023 beschlossenen Vorhabens, wie beide Seiten mitteilten.

