Umweltschützer: Walfanggegner Paul Watson wird nicht an Japan ausgeliefert

Walfanggegner Paul Watson wird nicht an Japan ausgeliefert

2 Paul Watson wird nicht nach Japan ausgeliefert. (Archivbild) Foto: Lisa Rathke/AP

Der bekannte Umweltaktivist Paul Watson kommt kurz vor Weihnachten frei - nach Monaten in grönländischem Gewahrsam.











Nuuk - Der bekannte Walfanggegner und Umweltaktivist Paul Watson wird nach Monaten in Gewahrsam auf Grönland nicht an die Walfangnation Japan ausgeliefert. Das hat das dänische Justizministerium entschieden. Der 74-Jährige könne nun zu seiner Familie nach Frankreich reisen, teilte eine Anwältin des Aktivisten, Julie Stage, der Nachrichtenagentur Ritzau mit. Watson wurde nach Angaben der grönländischen Polizei nach der Entscheidung des Ministeriums bereits am Morgen (Ortszeit) auf freien Fuß gesetzt.