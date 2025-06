Umweltschützer sind besorgt: Neuer FKK-Strand am Bodensee geplant

1 Am Bodensee gibt es vereinzelt FKK-Bereiche. (Symbolfoto) Foto: dpa/Axel Heimken

Nacktbaden ist am Bodensee nur an ein paar Stellen erlaubt, eine weitere soll künftig dazu kommen. Geplant ist ein offizieller FKK-Strand, den Naturschützer kritisch sehen.











Link kopiert



Die Stadt Bregenz will am Ufer des Bodensees einen offiziellen FKK-Strand einrichten. Für einen Abschnitt am Mehrerauer Seeufer soll eine Nacktbadeverordnung erlassen werden, wie die österreichische Stadt auf Nachfrage mitteilte. Dort werde schon seit Jahren textilfrei gebadet, der Bereich sei nicht einsehbar und es habe bisher keine Probleme gegeben. Um der gelebten Praxis Rechnung zu tragen, könnte die dortige Freikörperkultur (FKK) bald offiziell erlaubt sein.