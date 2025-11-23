Umweltbundesamt: UBA-Präsident für Bündnisse von Klimaschutz-Vorreitern

Die Ergebnisse der Weltklimakonferenz beschreibt der Präsident des Bundesumweltamts, Dirk Messner, als «alles andere als ideal». Wie es aus seiner Sicht nun weitergehen sollte beim Klimaschutz.
Dessau-Roßlau - Nach einem durchwachsenen Ergebnis der Weltklimakonferenz empfiehlt der Präsident des Umweltbundesamts (UBA), Dirk Messner, Bündnisse ehrgeiziger Staaten. "Mehr als 80 Länder hatten sich in den vergangenen Tagen für klare Ausstiegsstrategien aus fossilen Energien engagiert", sagte Messner der Deutschen Presse-Agentur. "Hier gilt es Vorreiterallianzen zu bauen", sagte er.