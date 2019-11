1 Statt ins Auto sollte man bei Feinstaubalarm in Bus und Bahn umsteigen, wünscht sich die Stadt. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ab Sonntag um 0:00 Uhr gilt der zweite Feinstaubalarm der seit 15. Oktober laufenden Feinstaubsaison. Dann werden Autofahrer wieder aufgerufen, ihre Fahrzeuge stehenzulassen.

Stuttgart - In Stuttgart steht der zweite Feinstaubalarm der Saison bevor. Autofahrer werden dazu aufgerufen, ab Sonntag, 0.00 Uhr, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder auf Bus und Bahn umzusteigen. Kamine zu benutzen, die nur als zusätzliche Wärmequelle dienen, ist schon ab Samstag, 18.00 Uhr, verboten. Das Ende des Feinstaubalarms ist noch offen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Die Feinstaubsaison hatte am 15. Oktober begonnen und endet am 15. April.

Feinstaubalarm in Stuttgart wird dann ausgerufen, wenn Meteorologen einen eingeschränkten Luftaustausch für mindestens zwei aufeinanderfolgende Tage vorhersagen. Durch den Alarm und umweltfreundliches Verhalten soll die Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung gesenkt werden. Er wird erst beendet, wenn eine deutliche Verbesserung des Luftaustauschs erwartet wird.