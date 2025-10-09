König Charles III. öffnet sich in einer neuen Dokumentation über sein Lebenswerk. In "Finding Harmony: A King's Vision" blickt der 76-Jährige auf fünf Jahrzehnte Umweltengagement zurück. Der Film zeigt, wie der Monarch für Nachhaltigkeit kämpft und Menschen weltweit inspirieren möchte.
Die Natur braucht Hilfe - und König Charles III. (76) hofft, dass ein neuer Film andere Menschen dazu inspiriert, sich ebenfalls für sie einzusetzen. "Finding Harmony: A King's Vision" heißt die Dokumentation, die Anfang 2026 exklusiv bei Prime Video in über 240 Ländern und Territorien weltweit erscheinen wird. Der Film gewährt einen tiefen Einblick in die Philosophie des Monarchen und seine Überzeugung von einem Leben im Einklang mit dem Planeten.