Umwelt im Rems-Murr-Kreis: Erste Frühlingsboten im Remstal

5 Schneeglöckchen sind schon im Remstal zu entdecken – hier im Alten Friedhof in Fellbach. Foto: Eva Schäfer

Im Rems-Murr-Kreis können sich Passanten erste Frühlingsgefühle abholen – erste Schneeglöckchen sprießen etwa im Alten Friedhof in der Stadtmitte von Fellbach.











Am Vortag hatte das Glatteis den Rems-Murr-Kreis in weiten Teilen in Griff. und am Donnerstag konnten Passanten bei einem Spaziergang etwa im Alten Friedhof in Fellbach erste Frühlingsboten genießen. Schneeglöckchen siedeln am liebsten unter Laubgehölzen sowie zwischen Sträuchern, wo viel Licht auf den Boden fällt –, und sie haben im Alten Friedhof offensichtlich passende Standortbedingungen.