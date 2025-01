Umwelt im Rems-Murr-Kreis: Christbäume landen an der S-Bahn

1 Nicht nur dieser ausgediente Christbaum landete einfach an der S-Bahn-Haltestelle in Weiler/Rems in Schorndorf. Foto: Eva Schäfer

Dass die S-Bahn-Haltestelle nicht der richtige Ort für die Entsorgung ist, ist klar. Ausgediente Weihnachtsbäume werden derzeit kostenlos von der Abfallwirtschaft des Rems-Murr-Kreises abgeholt.











Dass ausgediente Weihnachtsbäume sogar am Bahnhof der S-Bahn landen, kann man derzeit an der Haltestelle Weiler/Rems sehen. Dass das nicht der richtige Ort ist, um die Christbäume wieder loszuwerden, ist klar. An mehreren Stellen und an den Straßenrändern sammeln sich dieser Tage die Weihnachtsbäume zur Abholung durch die Abfallwirtschaft des Rems-Murr-Kreises. Über den jeweils passenden Termin zum Wohnort und der Straße kann man sich online auf der Homepage der AWRM informieren. So ist beispielsweise in Alfdorf in der Abendhalde 1 die Abholung der Weihnachtsbäume am Dienstag, 21. Januar, anberaumt, in der Schorndorfer Höllgasse werden diese am Freitag, 17. Januar, eingesammelt.