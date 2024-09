Umwege für Autofahrer in Stuttgart-Untertürkheim: Netze Stuttgart erneuert Stromleitungen

1 In der Augsburger Straße droht wegen einer Baustelle wieder Stau. Foto: /Mathias Kuhn

Die Netze Stuttgart GmbH setzt die Erneuerung des stadtweiten Stromnetzes fort. In den kommenden drei Monaten müssen Auto- und Radfahrer mit Behinderungen in der Augsburger Straße in Untertürkheim rechnen. Die rund fünf Millionen Euro teure Maßnahme soll insgesamt drei Jahre dauern.











