Umwege am Hauptbahnhof Stuttgart: Werbekunde nimmt Bahn in Stuttgart auf die Schippe

Wenn die Bahnhofsreparatur in Stuttgart etwas länger dauert, kann das schon mal zu leichtem Spott führen.

Die Wege rund um die Stuttgart-21-Baustelle sind lang und ändern sich immer mal wieder. Für Bahnkunden ist das lästig. Nun sind Werbebotschaften zu sehen, die das Ganze mit einem Augenzwinkern bewerten.











Es gibt Menschen, die fahren für lange Wandertouren in die Berge – andere versuchen schlicht den Weg zu den Gleisen am Stuttgarter Hauptbahnhof zu finden. Die Routen rund um die Baustelle von Stuttgart 21 sind längst als „Fernwanderweg“ gebrandmarkt. Die Bahn lässt ein Kärrele pendeln, dessen Kosten sie sich mit der Stadt teilt. Die an Golfwagen erinnernden Gefährte sollen allzu Beladene ebenso ans Gleis bringen, wie Menschen, die nicht gut zu Fuß sind. Dem Gros bleibt aber nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen.