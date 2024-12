Umwälzungen in Nahost: Palästinenserpräsident Abbas: Einheit Syriens bewahren

Umwälzungen in Nahost

1 Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad die Notwendigkeit betont, die Einheit Syriens zu wahren. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Die Beziehungen zwischen der Regierung des gestürzten syrischen Machthabers Assad und den Palästinensern waren eher frostig. Palästinenserpräsident Abbas betont nun Solidarität mit dem syrischen Volk.











Link kopiert



Ramallah - Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat sich Palästinenserpräsident Mahmud Abbas für die Wahrung der territorialen Einheit Syriens ausgesprochen. "Wir bekräftigen die Notwendigkeit, die Einheit, Souveränität und territoriale Integrität der Arabischen Republik Syrien zu respektieren", stand in einer Erklärung seines Büros in Ramallah im Westjordanland, die von der offiziellen Nachrichtenagentur Wafa verbreitet wurde. "Der Staat Palästina und sein Volk stehen an der Seite des brüderlichen syrischen Volkes", fügte Abbas hinzu.