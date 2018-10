Umtausch alter Dieselautos Die neuen VW-Prämien sind nur ein Trostpflaster

Vor allem VW wird von den neuen Prämien für den Tausch von Dieselautos profitieren. Für die Kunden sind die Prämien kein besonders gutes Angebot, meint Wirtschaftsredakteur Harry Pretzlaff.

Stuttgart - Der Marktführer hat sich Zeit gelassen. Nachdem Daimler, BMW und Importeure wie Renault und Hyundai bereits ihre Prämien zum Umtausch alter Dieselautos präsentiert haben, hat nun der VW-Konzern nachgezogen. Dieselfahrer, die ohnehin durch drohende Fahrverbote verunsichert sind, dürften diese Angebote indes nicht beruhigen, weil man sich in diesem Angebotsdschungel leicht verirren kann. Je nach Wunschmodell, Wohnort und Schadstoffklasse des alten Autos fällt der Rabatt recht unterschiedlich aus. Mal gibt es kein Geld für den alten Wagen, der verschrottet wird, und mal den Schätzpreis des Gebrauchten plus Prämie.

Die angebotenen Kaufanreize sind teilweise niedriger als die aktuellen Rabatte

Für den Wolfsburger Konzern sind die Tauschprämien ein Konjunkturprogramm, das ihn nicht viel kostet. Denn die angebotenen Kaufanreize sind teilweise niedriger als die Rabatte, die man derzeit ohnehin bei Internetvermittlern bekommen kann. Zudem haben die drohenden Fahrverbote dazu geführt, dass die Preise von gebrauchten Dieselautos eingebrochen sind. Dieser Wertverlust wird auch durch die Prämien nicht ausgeglichen. Sie sind nicht viel mehr als ein Trostpflaster.

Zudem haben weiterhin all jene Kunden keine Wahl, die sich überlegen, ob sie keinen neuen Wagen kaufen, sondern lieber ihren bisherigen Selbstzünder günstiger nachrüsten sollen. Dies ist ein Mangel des mit heißer Nadel gestrickten Dieselpakets zur Verbesserung der Luft in den Städten, das nach langen Verhandlungen der Bundesregierung mit den Autoherstellern geschnürt wurde. Viel zu spät erst hatte die Bundesregierung eine Wende vollzogen und neben Software-Updates auch die Hardware-Nachrüstung verlangt, mit denen der Schadstoffausstoß deutlich stärker gesenkt werden könnte. Noch immer jedoch ist unklar, wer die Kosten dafür übernehmen soll. Und ein Ende dieses Trauerspiels ist nicht in Sicht.