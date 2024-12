Umsturz: Syriens Regierungschef an Flüchtlinge: Kommen Sie zurück!

1 Ein neuer Aufbruch nach langem Bürgerkrieg in Syrien. Foto: Hussein Malla/AP/dpa

Syrien bereitet sich nach dem Sturz von Präsident Assad auf einen Machtwechsel vor. Der neue Ministerpräsident, der bis März amtieren soll, richtet einen Appell an syrische Flüchtlinge im Ausland.











Link kopiert



Damaskus - Nach dem Umsturz in Syrien ruft der neue Regierungschef Mohammed al-Baschir syrische Flüchtlinge in aller Welt auf, in ihre Heimat zurückzukehren. "Mein Appell richtet sich an alle Syrer im Ausland: Syrien ist jetzt ein freies Land, das seinen Stolz und seine Würde wiedererlangt hat. Kommen Sie zurück!", sagte al-Baschir in einem Interview der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".