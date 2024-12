Machtwechsel in Damaskus: Nahost-Experte: Aufständische in Syrien zeigen bislang Reife

1 Menschen feiern den Sturz der syrischen Regierung. Foto: Ugur Yildirim/DIA Photo/AP/dpa

Mit einer Blitzoffensive haben Rebellen den Machtwechsel in Syrien eingeläutet. Angeführt wird die Allianz von einer islamistischen Gruppierung. Wie es politisch weitergeht, wird sich zeigen.











London - Die Islamisten-Allianz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) hat aus Sicht des Nahost-Experten Fawaz Gerges während ihrer Offensive in Syrien bislang "Reife" gezeigt. Der Machtwechsel in Damaskus sei ein Verlust und Rückschlag für den Iran und Russland, die Rivalen der USA, sagte Gerges, der als Professor für internationale Beziehungen an der London School of Economics tätig ist, dem Sender CNN. Andererseits sei es nicht im amerikanischen Interesse, dass Syrien in Zukunft von einer salafistisch-islamistischen Bewegung regiert werde.