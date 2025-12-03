Diese Top-Managerin verlässt Mahle

Die Sparte Thermomanagement spielt beim Autozulieferer Mahle eine Schlüsselrolle. Im Zuge der Umstrukturierung kommt es zur Trennung von Spartenchefin Jumana Al-Sibai.

Die Presseerklärung liest sich so: „Mahle und Jumana Al-Sibai, Mitglied der Konzern-Geschäftsführung und verantwortlich für den Bereich Thermal and Fluid Systems, haben sich einvernehmlich auf eine Beendigung ihrer Zusammenarbeit zum 31. Dezember 2025 verständigt.“ Diese Entscheidung lässt sich in Verbindung zu einer angestoßenen Umstrukturierung rund um das Segment Thermomanagement bringen, das künftig eine Schlüsselrolle bei Mahle spielen soll – auch im Hinblick auf die E-Mobilität. In diesem Bereich geht es unter anderem um die Temperierung von Batterien.

Martin Wellhöffer wird Nachfolger Jumana Al-Sibai (53) trat im April 2021 als Geschäftsführerin für den Geschäftsbereich Thermomanagement in den Konzern ein und leitete seit Anfang 2025 den neu gebildeten Geschäftsbereich Thermal and Fluid Systems.

Zu ihrem Nachfolger hat der Mahle-Aufsichtsrat am Dienstag Martin Wellhöffer (47) berufen. Wellhöffer ist seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Unternehmen tätig, zuletzt als Chief Operating Officer (COO) des Geschäftsbereichs „Thermal and Fluid Systems“. Er startet am 1. Januar 2026 als Geschäftsführer.

Martin Wellhöffer Foto: Mahle

„Martin Wellhöffer kennt den Konzern umfassend, verfügt über Erfahrung als Konzern-Geschäftsführer und hat den Bereich Thermal and Fluid Systems fokussiert vorangetrieben“, so der Aufsichtsratschef Heinz K. Junker. Deshalb seien die Kontrollgremien davon überzeugt, dass er mit seiner Expertise den größten Geschäftsbereich des Konzerns erfolgreich in die Zukunft führen werde, so Junker weiter.