Umstrittenes Verkehrsprojekt: Wie sollen in Leonberg Fahrradstraßen aussehen?

Auf zwei Straßen könnten Fahrradfahrer künftig Vorrang haben – was nicht einhellig auf Freude stößt. Am 4. März will die Stadt Einblicke geben, was sie genau vorhat.
Als im Oktober die ersten Pläne bekannt wurden, fiel das Echo höchst unterschiedlich aus. Denn dass die Stadt Leonberg die Stohrer Straße und die Hindenburgstraße zur Fahrradstraßen machen möchte, gefällt nicht jedem. Besonders die Gewerbetreibenden in der Hindenburgstraße befürchten Umsatzrückgänge. Die Anwohner wiederum sorgen sich um ihre Parkmöglichkeiten.