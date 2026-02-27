Umstrittenes Verkehrsprojekt: Erster Schritt zum Umbau von Großkreuzung bei Marbach

Die Oehlerkreuzung an der Straße zwischen Marbach und Ludwigsburg soll umgestaltet werden. Die Stadt hat den nötigen Rodungen zugestimmt. Doch es gibt einen weiteren Haken.
Zwischen der Stadt Marbach und dem Regierungspräsidium Stuttgart (RP) hat es zuletzt ziemlich geknallt. Die Behörde hatte die Kommune mit der Nachricht überrascht, im Sommer nicht nur die Murrbrücke auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr erneuern zu lassen, sondern parallel auch gleich im weiteren Verlauf Richtung Ludwigsburg die Oehlerkreuzung umgestalten zu wollen. Die Stadt fühlte sich überrumpelt und nicht genügend eingebunden bei all dem, was in Stuttgart ausgetüftelt wurde. Gleichwohl hat die Kommune nun in Teilen den Weg für die Aufdimensionierung des Knotenpunkts freigemacht.