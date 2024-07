Umstrittenes Handzeichen: Thüringer Ministerium: Schweigefuchs nicht gleich Wolfsgruß

1 Eine Schnauze und zwei Ohren: der Wolfsgruß sieht dem Schweigefuchs sehr ähnlich. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Wolfsgruß gilt als Erkennungszeichen türkischer Rechtsextremisten. Die Geste wird aber auch in einem anderen Kontext genutzt - und heißt in Kitas oder Schulen Schweigefuchs. Ist das ein Problem?











Erfurt - Trotz seiner Ähnlichkeit mit dem umstrittenen Wolfsgruß steht der Schweigefuchs in den Kitas und Schulen in Thüringen nicht zur Debatte. Das hat das Bildungsministerium in Erfurt klargestellt. Der sogenannte Schweigefuchs, der zur Ruhe mahnt, sei ein kindgerechtes Handsymbol, "das wir nicht in Frage stellen", sagte ein Ministeriumssprecher. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, dass die Stadt Bremen den Schweigefuchs wegen seiner Nähe zum Wolfsgruß aus Kitas und Schulen verbannt.