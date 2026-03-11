Umstrittenes Hagel-Rehaugen-Video: „Würde es wahrscheinlich wieder so tun“ – Grüne wehrt sich gegen CDU-Vorwürfe

Die Debatte über das umstrittene Video von Manuel Hagel aus dem Jahr 2018 hat die Grünen-Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer angestoßen. Den CDU-Vorwurf einer „Kampagne“ weist sie zurück.
Thomas Strobl zeigte sich auch zwei Tage nach der knapp verlorenen Landtagswahl spürbar verärgert: „Das hätten die Kretschmann-Grünen nicht gemacht“, sagte er am Dienstagabend in der Talkshow „Markus Lanz“ mit Blick auf das umstrittene Video des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel aus dem Jahr 2018 im Rahmen eines Interviews. Dieses hatte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer (Wahlkreis Karlsruhe) knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl geteilt.