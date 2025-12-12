Umstrittenes Gesetz: Reddit will Social-Media-Verbot in Australien kippen

Seit kurzem ist die Nutzung sozialer Medien in Australien für alle unter 16 Jahren verboten. Viele Online-Plattformen protestieren dagegen. Eine besonders populäre zieht nun vor Gericht.
San Francisco - Das erst seit kurzem geltende Social-Media-Verbot für Kinder im Alter unter 16 Jahren in Australien wird von der Online-Plattform Reddit vor Gericht angefochten. Der Foren-Betreiber legte beim australischen High Court Beschwerde ein - und argumentiert, das Verbot sei unrechtmäßig, weil es die Freiheit politischer Kommunikation einschränke. Dazu verwies Reddit noch auf einen zweiten Punkt: Selbst wenn das Gericht das Verbot als rechtens bewerten sollte, falle man - anders als andere Plattformen - gar nicht unter die Definition sozialer Medien.