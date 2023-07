1 Black Metal: satanische Texte und monotone Gitarrenriffs Foto: imago/Luigi Rizzo

Boxberg - Ein geplantes Black-Metal-Festival bringt den Boxberger Ortsteil Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) mal wieder in die Schlagzeilen. Bereits vor vier Jahren hatte es Ärger gegeben, als die vom Verfassungsschutz beobachtete National-Socialist-Black-Metal-Band Permafrost in dem 400-Einwohner-Dorf auftrat. Auch bei dem am 15. Februar im Sportlerheim geplanten Festival Groll der Allmacht handle es sich um eine rechtsgerichtete Veranstaltung, heißt es in einer Mitteilung des Netzwerks gegen Rechts Main-Tauber. Sie habe die Veranstaltung im Blick, erklärt die Polizei. Anders als 2016 lägen aber keine Hinweise zu den auftretenden Bands vor. Die Songtexte seien strafrechtlich nicht relevant.