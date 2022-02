Umstrittener Name

Der Bildungs- und Sozialausschuss hat am Mittwoch das Pro und Contra einer Umbenennung der Grundschule in Oßweil diskutiert, aber keine Empfehlung an den Gemeinderat ausgesprochen.















Ludwigsburg - In der Debatte, ob die Grundschule Oßweil weiterhin nach August Lämmle benannt sein soll, hat der Bildungs- und Sozialausschuss am Mittwoch überraschend keine Empfehlung an den Gemeinderat ausgesprochen. Diese Entscheidung traf Bürgermeisterin Renate Schmetz aufgrund des Antrags der CDU, eine Bürgerbefragung vorzunehmen. „Dieser Antrag hätte gravierende Auswirkungen auf die beiden Folgeanträge, weshalb wir heute nicht abstimmen.“

Dieser Entscheidung war eine mehr als einstündige Diskussion zum Thema vorausgegangen. Die Fraktionen legten nochmals dar, was für oder gegen die Beibehaltung des Namens August-Lämmle-Schule spricht. Während die Grünen, die SPD und Die Linke wie die Stadtverwaltung eine Namensänderung befürworten, sprachen sich die CDU und die FDP in ihren Wortbeiträgen dagegen aus, möchten aber die Bürger einbeziehen. Die Freien Wähler möchten die Schule und Bürger entscheiden lassen. Die Frage ist nun, ob der Gemeinderat kommenden Mittwoch über den Namen entscheiden oder ob der Prozess einer Umfrage angestoßen wird.

Der 1876 in Oßweil geborene August Lämmle war angesehener Heimatdichter, der heute wegen seiner Haltung während der NS-Zeit aber auch kritisch gesehen wird.