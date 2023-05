Umstrittener Historiker in Leinfelden

7 Fans des umstrittenen Historikers bei der Versammlung in Leinfelden. Foto: Christian Hass

Der umstrittene Historiker Daniele Ganser spricht an diesem Freitagabend in der Filderhalle in Leinfelden über den Ukrainekrieg. Angekündigt sind Demos von Anhängern und Gegnern. Wir berichten von der aktuellen Lage vor Ort.









Alle Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat eine Sperrzone rund um die Filderhalle eingerichtet. Dort ist es an diesem Freitag kurz nach 16 Uhr noch ruhig. Doch im Park gegenüber haben sich bereits viele Menschen versammelt. Es sind die Unterstützer des umstrittenen Historikers Daniele Ganser, der am Abend in der Filderhalle einen Vortrag unter der Überschrift „Warum der Ukrainekrieg ausgebrochen ist“ hält. Der Schweizer ist in der Vergangenheit mehrfach im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien aufgefallen, etwa rund um den 11. September oder die Impfkampagne.