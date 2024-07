Präsident Kagame bleibt in Ruanda an der Macht. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt er auf mehr als 99 Prozent.

. Ruandas Staatschef Paul Kagame steht vor einer weiteren Amtszeit. Laut am Montagabend veröffentlichten Teilergebnissen der Präsidentenwahl liegt Kagame mit mehr als 99 Prozent der Stimmen deutlich vorn. Der 66-jährige Politiker regiert das ostafrikanische Land seit mehr als 20 Jahren mit harter Hand.

Die ruandische Wahlkommission veröffentlichte die Ergebnisse des Urnengangs vom Montag nach der Auszählung von rund 79 Prozent der Stimmen. Die beiden Herausforderer Kagames kamen zusammen auf nicht einmal ein Prozent der Stimmen: Für Frank Habineza von der Demokratischen Grünen Partei Ruanda stimmten den Zahlen zufolge 0,53 Prozent der Wahlberechtigten. Der unabhängige Kandidat Philippe Mpayimana erhielt nur 0,32 Prozent der Stimmen.

Kagame regiert Ruanda seit 2000 als Präsident. Als Rebellenführer hatte Kagame 1994 bei der Beendigung des Genozids in Ruanda eine entscheidende Rolle gespielt. Seitdem hat das Land in wirtschaftlicher Hinsicht Fortschritte gemacht. Jedoch wird Kagame vorgeworfen, kritische Stimmen systematisch zum Schweigen zu bringen. Auch vor dieser Wahl waren sechs weitere Kandidatinnen und Kandidaten gesperrt worden. Begründet wurde dies mit fehlerhaften Dokumenten.

Etwa neun Millionen der insgesamt 14 Millionen Ruanderinnen und Ruander waren für die Wahl registriert. Die endgültigen Ergebnisse sollen spätestens am 27. Juli veröffentlicht werden. Der künftige Präsident wird laut Verfassung das Land für fünf Jahre regieren. Neben dem Amt an der Staatsspitze wurde am Montag auch ein neues Parlament gewählt. Das Ergebnis steht noch aus.