Von einer in die nächste Abhängigkeit

1 Der Tech-Milliardär Peter Thiel steht hinter der Firma Palantir. Foto: imago/NurPhoto

Die Software des US-Unternehmens Palantir ist hoch umstritten. Doch nach einer echten Alternative wird nicht gesucht, kommentiert unsere Autorin Annika Grah.











Es ist fünf Jahre her, da wurde den Deutschen schmerzlich bewusst, welchen Preis sie für weltweite Lieferbeziehungen zahlen. Mitten in der Coronapandemie stotterte der weltweite Warenaustausch. Die Fragilität der Lieferketten war in aller Munde.