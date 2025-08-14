Umstrittene Polizeisoftware: Wie ernst meint es das Innenministerium mit Alternativen zu Palantir?

Gibt es doch Alternativen zur umstrittenen US-Software Palantir? Das Innenministerium bleibt bei seinem „Nein“. Ein schwäbisches Unternehmen sieht das anders.
Deutlicher konnte Innenminister Thomas Strobl (CDU) an der Stelle gar nicht werden: „Palantir ist derzeit der einzige Anbieter am Markt, der die zugeschnitten Leistungen erbringt. Andere Meldungen sind falsch“, sagte er Ende Juli bei einer Pressekonferenz, auf der die grün-schwarze Koalition nach wochenlangen Debatten die Einigung über das Polizeigesetz verkündete – und den damit verbundenen Einsatz der bundesweit diskutierten Software des US-Anbieters Palantir in Baden-Württemberg.