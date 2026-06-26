Umstrittene Parkzonen: „Wir werden geflutet“ – parken Pendler bald Freiberger Wohngebiete zu?

Ist das Parken am Bahnhof von Freiberg (Kreis Ludwigsburg) zu günstig angesetzt? Anwohner haben Angst, bald selbst keinen Parkplatz mehr zu finden.
Volker Eckhardt ist alarmiert. Der 64-Jährige fürchtet, dass ab Juli zahlreiche Pendler ihre Autos in seinem Wohngebiet nahe des Freiberger Bahnhofs abstellen werden. Auslöser ist die Einführung von Parkgebühren in mehreren Wohngebieten, mit denen die Stadtverwaltung das bisher ungeordnete Parken lenken will. Grundsätzlich hält Eckhardt Gebühren für sinnvoll.