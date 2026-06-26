Umstrittene Parkzonen: „Wir werden geflutet“ – parken Pendler bald Freiberger Wohngebiete zu?

Ist das Parken am Bahnhof von Freiberg (Kreis Ludwigsburg) zu günstig angesetzt? Anwohner haben Angst, bald selbst keinen Parkplatz mehr zu finden.

Volker Eckhardt ist alarmiert. Der 64-Jährige fürchtet, dass ab Juli zahlreiche Pendler ihre Autos in seinem Wohngebiet nahe des Freiberger Bahnhofs abstellen werden. Auslöser ist die Einführung von Parkgebühren in mehreren Wohngebieten, mit denen die Stadtverwaltung das bisher ungeordnete Parken lenken will. Grundsätzlich hält Eckhardt Gebühren für sinnvoll.

Doch zwei Euro pro Tag seien aus seiner Sicht zu wenig. Die Maßnahme drohe deshalb, das Problem nicht zu lösen, sondern das genaue Gegenteil zu bewirken – für Pendler, die am Freiberger Bahnhof in die S-Bahn umsteigen, wird es attraktiver, im Wohngebiet zu parken.

Parkzonen und Gebühren

Der Hintergrund seiner Sorge: Die Stadt Freiberg ordnet das Parken im Stadtgebiet mit Beginn zum Juli neu. Sie bittet die Bürger in vier Parkzonen nahe des Zentrums und des Bahnhofs zur Kasse. Kritiker monierten, die Kommune wolle damit Haushaltslöcher stopfen. Die Stadtverwaltung um Bürgermeister Jan Hambach wehrte sich: Sie reagiere damit auf zunehmenden Parkdruck.

Parkscheinautomaten und Bezahl-Apps finden auch im Kreis Ludwigsburg eine immer größere Verbreitung. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Volker Eckhardt lebt seit Jahrzehnten in einem Haus aus dem Jahr 1962, gemeinsam mit seiner dreiköpfigen Familie. Eine Garage gibt es nicht. Das Baurecht hindere ihn daran, eine zu bauen. „Damals hat man einfach nicht daran gedacht“, sagt er. Heute stehe er mit seinem einen Auto ohnehin schon unter Druck: „Ich parke jetzt schon rund 300 Meter entfernt, weil in der Kniestedtstraße das Parken verboten ist.“ Wenn jetzt auch noch die Pendler im Wohngebiet parken, befürchtet er, gar keine Parkplätze zu finden.

Pragmatische Lösung sorgt für Diskussionen

Das Viertel war bisher mit einer Höchstparkzeit von zwei Stunden zwischen 6 und 16 Uhr gegen Pendler geschützt, berichtet Volker Eckhardt. „Das hat gut funktioniert.“ Das neue Prinzip ist einfach, aber umstritten: Wer sein Auto tagsüber abstellt, zahlt künftig zwei Euro pro Tag über die Parkster-App. Für Anwohner gibt es eine Jahresgenehmigung für 140 Euro.

Was auf den ersten Blick nach einer pragmatischen Lösung klingt, sorgt im Quartier für Diskussionen. Denn die Sorge vieler Bewohner ist, dass der vergleichsweise niedrige Tagespreis zusätzliche Pendler anzieht, die bisher auf andere Parkplätze ausweichen mussten oder ganz anders anreisten. Auch Eckhardt sieht genau darin das Risiko. „Jetzt wird es hier voll“, sagt er. Die Vorstellung, dass sich der Parkdruck ausgerechnet in sein Wohngebiet verlagert, bereitet ihm Kopfzerbrechen.

Pendlerparkplätze am Bahnhof sind knapp

Die Alternative für regelmäßige Pendler wäre eigentlich vorhanden: Oberhalb des Bahnhofs gibt es Park-and-Ride-Parkplätze. Doch auch dort sei die Lage angespannt. „Die sind oft komplett belegt“, sagt Eckhardt. Und selbst wenn sie genutzt werden könnten, reichten sie aus seiner Sicht nicht aus, um die erwartete Nachfrage aufzufangen.

Zuversichtlich, dass das neue Parkkonzept aufgeht, ist hingegen der Freiberger Bürgermeister Jan Hambach. Die Tagestickets könnten direkt am Bahnhof gekauft werden. Er rechne deshalb damit, dass die Pendler vor allem die drei großen P&R-Parkplätze direkt am Bahnhof nutzen werden. „Dort stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.“ Es sei für Tagesticketnutzer unattraktiv, ihren Wagen in das Wohngebiet zu stellen, wenn es selbst zu Stoßzeiten freie Parkplätze im P&R-Bereich gebe.

Gerade die Preispolitik sorgt laut Hambach dafür, dass künftig die P&R-Parkplätze – und nicht das Wohngebiet – genutzt werden: Pendler, die im Wohngebiet parken, zahlen nämlich für 75 Tagestickets insgesamt 150 Euro – für dieses Geld kann am ein ganzes Jahr auf dem P&R-Parkplatz stehen. Sollte es aber wider Erwarten im Wohnviertel zu Problemen kommen, werde die Verwaltung das nicht ignorieren.

Auch sonst zeigt sich der Freiberger Bürgermeister lernwillig und flexibel: „Wir haben von Beginn an kommuniziert, dass wir mit den festgelegten Parkzonen Erfahrungen sammeln wollen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen.“ Als Beleg führt Jan Hambach an, auf den Wunsch einiger Bürger eingegangen zu sein, die Papier-Tagestickets vom Bahnhof in den Bewohnerparkzonen anzuerkennen: als Alternative zum digitalen Tagesticket über die Parkster-App.

„Oft wird auf andere Gebiete verwiesen, wo ebenfalls Parkdruck herrscht.“ Jan Hambach,Bürgermeister von Freiberg

Die Rückmeldungen auf die neuen vier Parkzonen seien insgesamt sehr unterschiedlich, berichtet der Rathauschef. Es gebe Bürger, die sich eine geringere Gebühr wünschten. Andere hielten sie für zu niedrig, damit man damit einen Anreiz für die Nutzung privater Garagen und Stellplätze schaffe.

Wieder andere Bürger sehen laut Hambach grundsätzlich keinen Parkdruck, andere freuten sich, dass die Stadt nun endlich auf den Parkdruck eingehe. Ein Gutachten habe belegt, dass es diese Überlastung gebe. „Oft wird auf andere Gebiete verwiesen, wo ebenfalls Parkdruck herrscht.“

Die Verwaltung habe mit dem Gemeinderat vereinbart, Erfahrungen mit den ersten Zonen zu sammeln und – abhängig davon – weitere zu schaffen, „auch damit der Aufwand für die Einführung für die ersten Zonen stemmbar bleibt“. All diese Punkte spielten laut Hambach im Gemeinderat in der Abwägung eine Rolle.