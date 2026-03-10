Umstrittene Oper-Aussagen: Kosten sie Timothée Chalamet den Oscar?

Mit einem unbedachten Satz über Ballett und Oper hat Timothée Chalamet kurz vor der Oscarverleihung einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Kosten sie ihn auch die begehrte Trophäe?
Kurz nach dem Jahreswechsel galt Hollywood-Jungstar Timothée Chalamet (30) als einer der Favoriten auf den Oscar als bester Hauptdarsteller. Einen Critics' Choice Award und einen Golden Globe Award als bester Hauptdarsteller - Komödie oder Musical konnte Chalamet für sein Spiel im Pingpong-Großstadtfilm "Marty Supreme" bereits gewinnen. Doch nach diesen Triumphen blieben weitere Schauspielpreise aus - und der erst 30-jährige "Dune"-Star sabotierte zuletzt seine Oscar-Chancen auch selbst.