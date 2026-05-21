Umstrittene Online-Dienste: 100 Euro für nichts? Post warnt vor Nachsende-Preisfallen

Wer in Internet-Suchmaschinen Begriffe wie Brief und Nachsendung eingibt, bekommt ganz oben Websites kleiner Anbieter angezeigt. Die haben saftige Preise. Das ruft Verbraucherschützer auf den Plan.
Bonn - Verbraucherschützer und die Deutsche Post warnen vor einer Kostenfalle bei Nachsendeaufträgen, die wegen Umzügen oder längerer Abwesenheit gestellt werden. Jedes Jahr landeten etwa 350.000 Nachsendeaufträge bei sogenannten Drittanbietern, die im Internet mit so einer Dienstleistung werben und überteuert sind, teilte der Bonner Konzern mit.