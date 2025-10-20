Umstrittene Merz-Aussage: Was Stuttgarts OB Frank Nopper zur Stadtbild-Debatte sagt

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seiner Stadtbild-Aussage eine Debatte losgetreten. Jetzt äußert sich auch Stuttgarts OB Frank Nopper dazu.
Die Debatte um die Stadtbild-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reißt nicht ab. Auf Nachfrage unserer Zeitung hat sich nun auch Stuttgarts OB Frank Nopper (ebenfalls CDU) zu Wort gemeldet – und sieht den Kanzler womöglich missverstanden. „Wenn Friedrich Merz mit seiner ‚Stadtbild-Aussage‘ gemeint hat, dass es mittlerweile in vielen deutschen Städten insbesondere in den Abend- und Nachtstunden leider Unorte gibt, an die sich viele Menschen nicht mehr trauen, dann hat er Recht“, sagte er.