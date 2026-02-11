Umstrittene Eurobonds: Bundesbankchef offen für gemeinsame europäische Schulden

Gemeinsame europäische Schulden sind ein heißes Eisen, gerade in Deutschland ist die Skepsis bei Eurobonds groß. Nun plädiert der Bundesbankchef dafür.
Frankfurt/Main - Bundesbank-Chef Joachim Nagel zeigt sich offen für gemeinsame europäische Schulden - unter bestimmten Voraussetzungen. "Europa attraktiv zu machen bedeutet auch, Investoren von außerhalb anzuziehen", sagte Nagel dem Nachrichtenportal "Politico" vor dem informellen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs zur Wettbewerbsfähigkeit an diesem Donnerstag. "Ein liquiderer europäischer Markt für sichere europäische Vermögenswerte würde dies unterstützen."