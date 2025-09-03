Umstrittene EU-Regel: Ein Stück aus dem Tollhaus

Winzer müssen jetzt Natrisan verwenden – deutlich teurer, obwohl es denselben Wirkstoff enthält. Es ist ein perfektes Beispiel, wie die EU sich ohne Not ins Abseits stellt, ein Stück aus dem Tollhaus. Als hätten die Wengerter nicht schon genug zu kämpfen mit Absatzrückgang, US-Zöllen, Personalmangel, Klimawandel. Es ist zu hoffen, dass die Beamten in Brüssel noch die Kurve zugunsten der Weinbauern bekommen. Dann wäre die EU wieder für Vieles gut.