Umstrittene EU-Regel: Ein Stück aus dem Tollhaus

Die EU-Kommission verbietet Winzern günstigen Pflanzenschutz. Das muss sich schleunigst ändern, meint Redakteur George Stavrakis
Die Europäische Union ist für Vieles gut. Das ist bei halbwegs vernunftbegabten Zeitgenossen Konsens. Und doch hat sie ein Talent, sich unbeliebt zu machen. Weinbauern setzten seit je Backpulver als Pflanzenschutz gegen den Echten Mehltau ein – günstig und umweltverträglich. Nun hat die EU die Anwendung von Natriumhydrogencarbonat, dem Hauptbestandteil von Backpulver, als Pflanzenschutzmittel im Weinbau verboten.