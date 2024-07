Umstrittene China-Projekte: Umweltbundesamt suspendiert Mitarbeiter

1 Auf Umweltministerin Steffi Lemke steigt der Druck. Foto: dpa/Britta Pedersen

Der mutmaßliche Betrug im Zusammenhang mit Klimaschutzprojekten in China hat nun auch personelle Konsequenzen. Indes steigt der Druck auf Ministerin Lemke, die Aufklärung lückenlos fortzusetzen.











In der Affäre um mutmaßlichen Betrug bei Klimaschutz-Projekten in China hat das Umweltbundesamt den für diesen Bereich verantwortlichen Mitarbeiter vom Dienst suspendiert. Das bestätigte ein Sprecher des Umweltbundesamtes (UBA) der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte bereits UBA-Chef Dirk Messner den Umweltausschuss des Bundestags in einer Sondersitzung über den personellen Schritt unterrichtet.