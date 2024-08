Umstieg auf E-Mobilität in Mössingen: „Leider geil“ – wie eine Skeptikerin zur E-Auto-Närrin wurde

Umstieg auf E-Mobilität in Mössingen

1 Conny Beutter war anfangs wenig begeistert vom E-Auto. Der Wind hat sich allerdings schnell gedreht. Foto: Horst Haas

Conny Beutter aus Mössingen war zunächst dagegen, dass die Familie elektrisch fährt. Eine einzige Testfahrt hat aber ausgereicht, dass die 53-Jährige inzwischen sogar in einem Fanclub für E-Autofahrerinnen ist. Die Themen sind andere als bei Männern.











Link kopiert



Ein Relikt aus ihrer Verbrennervergangenheit steht bei Conny Beutter in der Einfahrt: ein kleines, französisches Cabrio. „Ich liebe Cabrios“, sagt sie. Sie hat den Kleinwagen seit 15 Jahren und kann sich schwer trennen. Ihr Mann nennt das: Tradition statt Vernunft. Und Conny Beutter muss schon auch kichern. So schön das Cabrio ist, zuletzt wares vor allem ein Stehzeug, denn die 53-Jährige aus Mössingen (Landkreis Tübingen) hat sich anderweitig verliebt: ins Elektroauto. Und obschon Conny Beutter inzwischen in einem Fanclub für E-Autofahrerinnen ist, hatte das Ganze keinen glatten Start.