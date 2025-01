Umstellung: Asylbewerber und Geduldete bezahlen im Kreis Ludwigsburg bald mit Karte

Das Landratsamt Ludwigsburg beginnt mit der Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber und Geduldete: Am 4. und 5. Februar stellt das Landratsamt erstmals Leistungen für Asylbewerbende und Geduldete von Überweisung beziehungsweise Auszahlung per Scheck oder Bargeld auf eine Bezahlkarte um. Das teilt das Landratsamt mit.

In den folgenden Monaten werden die Leistungen für alle Asylbewerber und Geduldete im Landkreis dann in mehreren Durchgängen auf die Bezahlkarte umgestellt. Für die Gewährung der Asylbewerberleistungen wird künftig ein eigenes EDV-Programm genutzt.

Lesen Sie auch

„Ich freue mich sehr, dass es nun mit der Bezahlkarte losgeht. Sie ist ein wirksames Instrument, um monetäre Einreise-Anreize zu unterbinden, dem Geldtransfer ins Ausland Einhalt zu gebieten und aufwendige Barauszahlungen zu vermeiden“, wird Landrat Dietmar Allgaier in einer Pressemitteilung zitiert.

Maximal 50 Euro bar im Monat

Die ersten Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen ab 1. März ihre Leistungen auf die Bezahlkarte überwiesen bekommen. Von den Regelleistungen können grundsätzlich 50 Euro pro Person und Monat in bar abgehoben werden. Die betroffenen Personen erhalten nach der Umstellung ein Infoschreiben, in dem ihnen der Termin für die Abholung der Bezahlkarte mitgeteilt wird. Bei der Abholung im Landratsamt können offene Fragen geklärt werden.

Bezahlkarte ähnelt einer Debitkarte

Die Bezahlkarte unterscheidet sich weder beim Funktionsumfang noch beim Design von anderen Visa-Debitkarten und kann überall eingesetzt werden, wo Visa akzeptiert wird. Abhebungen sind bei Einkäufen in vielen Läden kostenlos, an Geldautomaten werden pro Abhebung 65 Cent fällig.

Wegen der Umstellung auf die Bezahlkarte sind die Geschäftsbereiche „Leistungen Asyl“ in der Außenstelle des Landratsamts, Auf dem Wasen 9, in Ludwigsburg, am Dienstag, 4. Februar, und Mittwoch, 5. Februar, geschlossen. Präsenztermine sind an diesen beiden Tagen nicht möglich. Telefonisch erreichbar sind jedoch der Infopunkt und das Krankenhilfe-Team unter 0 71 41 / 144 23 20 und 0 71 41 / 14 44 24 88 sowie per Mail an asylbewerber@landkreis-ludwigsburg.de.

Die Teilschließung ist wegen des großen Arbeitsanfalls nötig. Die Geschäftsbereiche „Unterbringung Asyl und Sozialer Dienst Asyl“ in der Außenstelle sind an beiden Tagen uneingeschränkt erreichbar.