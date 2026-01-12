Umstände noch unklar: Brand in Oberstenfeld – Entwarnung für Tiertafel und neues Baugebiet

Ein Tag nach dem Großbrand in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) äußert sich der Kreisbrandmeister – es gibt noch viele Fragen. Auch andere Personen hat das Unglück aufgeschreckt.
Nach vier Stunden hatte die Feuerwehr den Großbrand auf dem ehemaligen Werksgelände von Werzalit in Oberstenfeld endgültig gelöscht. Doch der Einsatz war damit nicht zu Ende. Noch bis 7 Uhr morgens hielten Mitglieder der Feuerwehr eine Brandwache, um sicherzustellen, dass sich nichts neu entzündet. Erst nach 18 Stunden also konnten die letzten der freiwilligen Helfer ihre Zelte abbrechen. Wie es mit der inzwischen einsturzgefährdeten Halle weitergeht, ist noch offen.