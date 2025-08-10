Umsonst & Draußen in Vaihingen: Halb so wild, aber klar links alternativ – Stuttgart feiert gratis

Zum 44. Mal hat Umsonst & Draußen zu einem Wochenende voller Musik, Kultur und demokratischen Bewusstseins geladen. Bei bestem Wetter feiern mehr als 3000 Besucher.
Umsonst & Draußen: Das Versprechen gilt, nicht nur für das Vergnügen, ohne einen Cent Eintritt 18 Bands und vier Singer-Songwriter zu hören und damit musikalisch auf dem neuesten Stand zu sein. Von Indie-Rock wie von Pale Heart aus Stuttgart über Rap von Brassmaniacs bis zu Eight Rounds Rapid aus England oder keltischen Folk von Ahead to the Sea aus Freiburg. Oder junge Artisten zu sehen, sich in Yoga zu versuchen und mit den Kindern ein Stück über Freundschaft vom Theater Lokstoff! zu erleben.