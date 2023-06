1 Wenn alles Rechnen nicht mehr hilft: Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treffen die sozial Schwächeren als Erstes. Foto: Gina Sanders/Fotolia

Kurzarbeit und Jobverlust kurbeln die Schuldenspirale an. Schon der erste Lockdown hat zu einem Stau bei der Ludwigsburger Schuldnerberatung geführt. Jetzt setzen viele Betroffene ihre letzte Hoffnung auf das neue Insolvenzrecht.









Ludwigsburg - Nach einem Jahr Corona-Pandemie werden die wirtschaftlichen Folgen immer deutlicher. Nicht nur bei Handel und Gewerbe, sondern in den Privathaushalten: Immer mehr Menschen erfahren am eigenen Leib, was es heißt, in Kurzarbeit geschickt zu werden oder den Job – und sei es nur ein sogenannter Minijob – zu verlieren: „Viele können einfach ihre Raten nicht mehr bezahlen“, sagt Franziska Rinke von der Ludwigsburger Schuldnerberatung. Was die Lage weiter verschlechtere: Immer weniger Gläubiger ließen sich auf Umschuldungs- oder Stundungskonzepte ein, berichtet die Sozialarbeiterin.