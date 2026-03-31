Umleitung nach Sillenbuch: U15 fährt an Ostern nicht zum Stuttgarter Fernsehturm

Von Karfreitag bis Ostermontag erneuern die SSB Weichen an der Ruhbank. Stadtbahnen enden an der Haltestelle Payerstraße, Busse ersetzen die U15. Auch Autofahrer müssen Umwege fahren.

Die Waldebene Ost, der Frauenkopf und Degerloch sind an Ostern aus dem Stuttgarter Osten schlechter mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Autofahrer, die nach Sillenbuch und Ostfildern wollen, müssen Umwege in Kauf nehmen. Von Karfreitag, 3. April, bis Ostermontag, 6. April, werden an der Haltestelle Ruhbank (Fernsehturm) die Weichen der Linie U 15 erneuert. Daher werden die Stadtbahnen in diesem Zeitraum ganztägig nur bis zur Haltestelle Payerstraße fahren. Die Oldtimerlinie 23 entfällt.

Mit der U7 zur Waldau Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) richten einen Schienenersatzverkehr ein. Gelenkbusse pendeln zwischen der Payerstraße und der Ruhbank. Alternativ können Fahrgäste, die auf die Waldau wollen, am Olgaeck auf die Stadtbahnlinie U7 ausweichen. Auch die U8 fährt regulär zwischen Vaihingen und Ostfildern-Nellingen und hält daher an der Ruhbank.

Die SSB weist darauf hin, dass sich durch das Umsteigen auf den Schienenersatzverkehr die Reisezeiten verlängern. „Fahrgäste sollten dies bei ihren Fahrten berücksichtigen und mehr Zeit einplanen“, teilt das Verkehrsunternehmen mit. In den Ersatzbussen kann man keine Fahrräder und keine Fahrscheine kaufen. Tickets können jedoch an den Stadtbahnhaltestellen erworben werden – an der Ruhbank am Bahnsteig der Linien U7 und U8.

Die U15 fährt von Karfreitag bis Ostermontag nur bis zur Payerstraße. Foto: Sebastian Steegmüller

Die Arbeiten im Gleisbereich wirken sich nicht nur auf den Stadtbahnverkehr aus. Weil für den Tausch der Weichen Platz benötigt wird, muss die Kirchheimer Straße in Richtung Sillenbuch gesperrt werden. Eine Umleitung über die Mittlere Filderstraße wird ausgeschildert. Von der Sperrung betroffen ist auch die Nachtbuslinie N7 nach Heumaden. In dieser Fahrtrichtung entfallen die Haltestellen Silberwald, Sillenbuch, Spaichinger Straße und Augustinum. Die Bushaltestelle Ruhbank (Fernsehturm) wird auf die Mittlere Filderstraße vor die Einmündung Georgiiweg verlegt.