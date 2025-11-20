Umleitung in Böblingen: Hanns-Klemm-Straße voll gesperrt

1 Die Hanns-Klemm-Straße wird demnächst gesperrt. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote

Wegen der Sanierung der Fahrbahndecke wird im Böblinger Industriegebiet Hulb von 28. November an die Hans-Klemm-Straße voll gesperrt.











Die Hanns-Klemm-Straße in Böblingen wird zwischen Wolf-Hirth-Straße und Heinkelstraße in zwei Bauabschnitten voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund dafür sind Asphalt-Sanierungen. Der Bauabschnitt 1 erstreckt sich zwischen Gebäude 15 und 17 und wird von Freitag, 28. November, 16.30 Uhr bis Montag, 1. Dezember, 5.30 Uhr hergerichtet. Der Bauabschnitt 2 erstreckt sich zwischen Gebäude 13 und Wolf-Hirth-Straße, er wird von Freitag, 5. Dezember, 16.30 Uhr bis Montag, 8. Dezember 2025, 5.30 Uhr umgesetzt. Eine Umleitung wird über Heinkelstraße – Wolf-Hirth-Straße und umgekehrt ausgeschildert. Für Fußgänger/-innen ist jederzeit ein sicherer Durchgang gewährleistet.