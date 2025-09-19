Umleitung betrifft Gerlingen: Straße nach Leonberg wird gesperrt

Für den letzten Bauabschnitt zur Modernisierung der vielbefahrenen Kreisstraße muss die Verbindung zwischen den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg für mehrere Wochen gekappt werden.
In wenigen Tagen wird eine Verbindungsstraße zwischen Gerlingen und Leonberg gekappt: Wegen Sanierung der Leonberger Straße wird die Kreuzung Ringstraße für den gesamten Verkehr für mehrere Wochen gesperrt. Das hat das Landratsamt Ludwigsburg mitgeteilt. Die Sperrung gilt von 23. September an. Eine Durchfahrt nach Leonberg ist nicht möglich. Die überörtliche Umleitung führt über Ditzingen und wird ausgeschildert.