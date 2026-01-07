Umleitung: A44 gesperrt - Problem mit Windrad

1 Nach Polizei-Angaben könnte der Flügel eines Windrads abbrechen und herunterfallen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Die A44 bei Jackerath ist derzeit gesperrt. Es gibt die Befürchtung, dass der Flügel eines Windrads abbrechen könnte.











Jackerath - Die A44 zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz im Westen von NRW ist derzeit aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Nach Polizei-Angaben könnte der Flügel eines Windrads abbrechen und herunterfallen. Der Flügel sei abgeknickt. Es gebe bisher keine Hinweise auf einen Sabotageakt. Alles Weitere werde zurzeit noch geprüft. Das Windrad stehe wohl auf einem Gelände des Energiekonzerns RWE.