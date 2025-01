Umlandgemeinden müssen mitbezahlen: Wie das „Geislinger Urteil“ den Schulbau im Land veränderte

Göppinger Ehrenbürgerin Inge Auerbacher wurde 90 Ein Leben gegen das Vergessen

Inge Auerbacher ist nie müde geworden, an ihre Kindheit im Konzentrationslager zu erinnern. Am Silvestertag wurde die Ehrenbürgerin von Göppingen 90 Jahre alt. Trotz ihres Schicksals glaubt sie immer noch an das Gute im Menschen.