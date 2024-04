6 Die Panoramabahn bietet Ausblicke auf den Talkessel. Foto: Lichtgut/Ferdinando /Iannone

Die Schienenverbindung zwischen dem Nordbahnhof und Vaihingen soll erhalten bleiben. Welche Sanierungsarbeiten dafür nötig sind, ermittelt das Land in einer Machbarkeitsstudie. Die Furcht vor einer Stilllegung geht trotzdem weiter um.











Wird das Schicksal der sogenannten Panoramastrecke, der Stuttgarter Abschnitt der Gäubahn zwischen dem Nordbahnhof und Vaihingen, Thema im aufziehenden Kommunalwahlkampf? Die SPD Stuttgart hat am Sonntag die Zukunft der Trasse bei einer Sonderfahrt mit einem historischen Schienenbus thematisiert. Der Abschnitt soll erhalten bleiben. Das ist der politische Mehrheitswille in der Stadt, in der Region und auch beim Land. Die ursprünglich im Zuge von Stuttgart 21 geplante Stilllegung scheint vom Tisch. Dass aber jüngst der Bau eines neuen Halts an der Trasse, der einen Umstieg am Nordbahnhof ermöglichen würde, auf Eis gelegt wurde und erst jetzt mit eine Untersuchung begonnen wird, wie umfangreich die Sanierungsarbeiten ausfallen werden, lässt wieder Sorgen aufkommen, die Strecke könnte am Ende doch abgebaut werden.