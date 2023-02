1 Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrzeug mit den geladenen Gipsplatten gesehen haben. Foto: imago/Fotostand/Gelhot

Ein Fahrzeug ist auf der A 81 bei Korntal-Münchingen unterwegs, als sich die geladenen Rigipsplatten lösen und einen Skoda treffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Die Verkehrspolizei Ludwigsburg sucht Zeugen, nachdem ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Mittwochnachmittag Rigipsplatten auf der Autobahn 81 nahe Korntal-Münchingen verloren hat. Das Fahrzeug war gegen 14.50 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als sich die Platten im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen lösten. Die umherfliegende Ladung traf den Skoda eines 34-Jährigen an der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Fahrers oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 6 86 90 bei der Polizei zu melden.