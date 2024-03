1 Der Platz in Ostheim soll zu einem Treffpunkt werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost ist um eine Versachlichung der Debatte bemüht, Appelle zur Mäßigung gehen auch in die eigenen Reihen.











Die Planungen für eine Umgestaltung des Eduard-Pfeiffer-Platzes in der Siedlung Ostheim sorgen im Bezirksbeirat Stuttgart-Ost und bei einigen Anwohnern weiter für Aufregung. In der jüngst gut besuchten Sitzung waren die meisten Beteiligten nach den zum Teil hitzigen Auseinandersetzungen beim Bürgerinformationsabend zwei Tage zuvor um eine Versachlichung der Debatte bemüht. Sie sei enttäuscht über die Diskussionskultur an dem Abend, sagte Bezirksvorsteherin Carlotta Eskilsson. „Einzelne Wortbeiträge fand ich in der Wortwahl und in der Art und Weise, wie sie geäußert wurden, wenig hilfreich.“ Sie bat alle Anwesenden um einen freundlichen und wertschätzenden Umgang miteinander.