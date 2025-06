Umgestaltung in Ludwigsburg: Kritik am neuen Arsenalplatz: „Drogenumschlagplatz, Betonwüste“

1 An der Umgestaltung des neuen Arsenalplatzes gibt es viel Kritik – unter anderem aufgrund des Bodens. Foto: Simon Granville

Der neue Arsenalplatz ist Stadtgespräch: Während sich manche Bürger über die Umgestaltung freuen, befürchten andere, dass der Platz zum Drogenumschlagplatz wird. Doch nicht nur.











Es liegt in der Natur von Veränderungen, dass sie nicht ausschließlich auf Begeisterung stoßen. Ein Beispiel: der umgestaltete Arsenalplatz in Ludwigsburg, der mehr als 60 Jahre lang ein Parkplatz war. Statt Autos stehen darauf nun ein Gastro-Pavillon, Stühle und Bänke, zwei Tischtennisplatten und 41 neu gepflanzte Bäume. Anfang Juni wurde der neue Stadtplatz eingeweiht. So schön, so neu, so gut, könnte man meinen. Doch die Resonanz einiger Ludwigsburger fällt anders aus. Als zukünftiger Drogenumschlagplatz, trister Betonplatz, leer und fad wird er teilweise bezeichnet – doch für manch Kritikpunkt gibt es eine schlüssige Erklärung.