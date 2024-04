Umgestaltung des Bihlplatzes in Heslach

1 Soll weiterhin auf dem Bihlplatz geparkt werden dürfen? Foto: Torsten Schöllv

Im Stuttgarter Süden plädiert das Bezirksgremium im Zuge der geplanten Umgestaltung für einen autofreien Bihlplatz. Die Stadt meint, das sei nicht nötig.











Link kopiert



Der Bihlplatz ist die vielleicht schönste Ecke in Heslach. Fast dörflich wirkt der Platz an der Böblinger Straße. Dass auf ihm immer noch Autos abgestellt werden dürfen, empfinden viele allerdings als störend. Der Bezirksbeirat Süd will das nun ändern. Dass der Platz vor einschneidenden Veränderungen steht, ist seit Langem bekannt. Der Grund ist die geplante Umgestaltung der Stadtbahnhaltstelle dort, mit der im ersten Halbjahr 2025 begonnen werden soll.